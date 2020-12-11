南投名間大火 烈焰濃煙猛竄爆炸聲連連 21:292020/12/11 中時新聞網 陳泳溙 、中時、 黃立杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投名間大火 疑攤販攤位起火 烈焰濃煙猛竄民眾嚇壞（翻攝臉書社團 南投人聊天室） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投名間大火 疑攤販攤位起火 烈焰濃煙猛竄民眾嚇壞（民眾提供 黃立杰傳真） 南投縣名間鄉11日晚間發生火警，於彰南路附近的攤位不明原因起火，火勢燃燒並有濃煙竄出、民眾並聽到疑似鞭炮聲，名間分隊、南投分隊、松柏嶺分隊皆出勤。 名間分隊表示，火警於晚上近8點通報，疑似是販售蜜蕃薯、零嘴點心的小攤販鐵捲門掉落，接著導致電線走火，火勢於晚間約9點30分控制，並未延燒。民眾聽到的爆竹聲，可能是攤販鐵皮的燃燒聲響。目前消防隊陸續返隊，詳細起火原因仍待火調人員進一步釐清。 台中舊泰安車站遊客多 沒廁所引詬病 不是詐騙 國稅局送iPhone (中時新聞網) #攤販 #攤位 #濃煙 #民眾 #嚇壞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫旅館應嚴管 資訊透明化 04:102020/12/11 焦點要聞 接種俄羅斯疫苗 阿根廷總統打頭陣安撫民眾 10:092020/12/11 國際 航空城申領配地踴躍 民眾嗆不得已 04:102020/12/11 地方新聞 全國統一規範萊豬 侯：讓民眾一目瞭然最重要 13:022020/12/11 政治 不捨告別中天新聞 上百民眾電視台外高喊「中天加油」 18:492020/12/11 政治 遇強震2兒子驚慌亂竄 黃少祺「肉身護兒」 影片曝光網推爆 14:462020/12/11 娛樂 假日封路多達10條路段 台南民眾怒罵擾民 13:442020/12/11 寶島 民眾爬北柴山遭流彈貫穿腳踝 軍方：停止實彈演訓 15:552020/12/11 社會 忍低溫4小時！特搜隊強震後待命 網淚讚：辛苦了 07:442020/12/11 生活 楊祐寧初當人父頗冷靜 餵奶拍嗝哄女兒不忘講垃圾話 19:352020/12/11 娛樂 德蘭啟智感恩茶會 邀社區民眾享用聖誕餐點 17:252020/12/11 寶島 社會熱門新聞 超車連按「3聲」喇叭 公車司機判刑6月、賠上百萬 - 社會 拉扯保險套失手「彈射」下體！夫妻啪啪前爭執 送醫後下場超慘 - 社會 父母雙北有6間房！他下班兼職當包租公 曝「這辛酸」網卻怒了 - 社會 社會10點檔》4歹徒持刀闖軍醫院劫囚 珠寶大盜逃獄追殺女友 - 社會 路口等紅燈6機車遭撞飛1死5傷 女騎士遭壓車底不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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