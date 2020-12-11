南投名間大火 疑攤販攤位起火 烈焰濃煙猛竄民眾嚇壞（民眾提供 黃立杰傳真）

南投縣名間鄉11日晚間發生火警，於彰南路附近的攤位不明原因起火，火勢燃燒並有濃煙竄出、民眾並聽到疑似鞭炮聲，名間分隊、南投分隊、松柏嶺分隊皆出勤。

名間分隊表示，火警於晚上近8點通報，疑似是販售蜜蕃薯、零嘴點心的小攤販鐵捲門掉落，接著導致電線走火，火勢於晚間約9點30分控制，並未延燒。民眾聽到的爆竹聲，可能是攤販鐵皮的燃燒聲響。目前消防隊陸續返隊，詳細起火原因仍待火調人員進一步釐清。

(中時新聞網)