南投縣民和國中濁岸合唱團與金曲歌王王宏恩於台北車站快閃宣傳「第3屆原音天籟音樂節-原聲童唱」活動。（參山處提供／王文吉台中傳真）

南投縣民和國中濁岸合唱團於高鐵台中站快閃宣傳「第3屆原音天籟音樂節-原聲童唱」活動。（參山處提供／王文吉台中傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處主辦「第3屆原音天籟音樂節-原聲童唱」活動，12日至13日下午3時至8時在台中市民廣場舉行，除了延續廣邀全台知名原民地區國中、小合唱團體及部落金曲好聲音王宏恩、戴曉君等「原」班人馬經典表演外，本屆更加入參山處轄區內在地原民樂團接力演出，全新「搖滾月光場」表演，要民眾從午到晚都「原」氣滿滿。

參山處表示，本次活動邀請全台6縣市國中、小合唱團，包括台中市立和平國中、屏東縣三地門鄉青葉國小、高雄市立巴楠花部落中小學、桃源區建山國小、台東縣太麻里鄉大溪國小、長濱鄉加走灣少年合唱團、南投縣立民和國中、信義鄉希娜巴嵐國小、地利國小、新竹縣五峰鄉桃山國小等10組學生團體。

今年更推出「搖滾月光」音樂節表演活動，透過金曲歌王王宏恩、歌后戴曉君、原火樂團、巴拉岸樂團、南島舞集、傳源文化藝術團、MAFANA樂團、是那黑衣雅恩樂團等8組表演團體接力演出，讓台中市民廣場連續2日從午到晚都能享受到「原」始的好聲音。

除了精彩的原音原聲演出之外，現場還有部落市集及文化體驗活動，展售原住民工藝手作、在地農特產品與美食、野餐下午茶套組、品味高山茶席體驗、泰雅部落成年禮等活動，讓民眾在都會區就能感受來自部落最原汁、原味的全方位五感體驗。

(中時 )