兩位知情人士11日稱，美國私募股權公司紅杉資本和KKR正領投字節跳動最新一輪融資，為其估值約1,800億美元。

路透報導，這兩位知情人士表示，字節跳動這輪融資在大約一個月前啟動後，目前已接近尾聲。本輪融資的目標是籌集20億美元資金，這筆融資將成為全球私人市場（非公開市場）最具價值的一輪融資。

對此，紅杉資本和KKR尚未發表評論，而字節跳動拒絕置評。

在過去的兩年，字節跳動的估值已經翻了一倍多。該公司的上一輪融資可以追溯到2018年，當時的估值為780億美元。稍早字節跳動在二級私募股權市場的估值達到了1,400億美元。

上個月有報導稱，字節跳動2020年在中國市場的廣告營收將至少達到人民幣1,800億元（約合272億美元），進一步鞏固其在中國數位廣告市場的亞軍寶座。

諮詢服務公司R3的數據顯示，字節跳動在2019年上半年超越百度，成為中國第二大數位廣告公司，佔中國數位廣告總支出的23％（約76億美元）。而阿里巴巴排名首位，營收為109億美元，市占率為33％。知情人士稱，2021年字節跳動與阿里巴巴的差距逐漸縮小。

知情人士還稱，由於繼續拓展全球市場，字節跳動計劃在2021年加大對三項重要業務的投資，包括電子商務、搜索和長視頻。

(工商 )