唯一源於日本的全球支付品牌JCB，以獨特的品牌價值深耕台灣市場多年，2020年當全球深受疫情動盪影響，消費需求型態轉變，獲得極高評價的JCB卡持續提供持卡人高品質產品與服務，更能靈活地滿足在地消費者與企業合作夥伴的特定需求，在台發卡數突破500萬卡。

JCB國際組織感謝廣大卡友的高度支持，並意識到疫情轉變對於國內市場服務需求的提升，2021年度JCB持卡人專屬服務，除了維持目前在業界廣受歡迎的最高規格服務內容之外，同時新增多項國內服務，與全民疫起強化生活好康。

JCB極緻卡持卡人，自2021年1月1日起至12月31日止，禮遇升級，享五大服務優惠。

海外行程尊榮接送以及免費使用貴賓室的頂級享受，體貼持卡人完善旅途便利性與舒適性，延續貴賓機場接送服務，凡刷卡購買國際機票或海外旅遊團費總金額八成以上並預約成功後，可享Mercedes-Benz、Lexus或同級尊榮車款的國際機場免費接機或送機一次（每月限155趟）；免費機場貴賓室候機服務，至指定活動網頁登錄成功後，憑序號即可免費享有3小時使用桃園國際機場環亞機場貴賓室的尊榮禮遇（每月限140名）。

豪華五星美饌，兩人同行一人免費，滿足持卡人的饕客味蕾，JCB精心挑選五星等級飯店晚宴，憑卡依指定管道預約成功，即可享平日台北寒舍艾美酒店、台北老爺大酒店、台北喜來登大飯店、台北國賓大飯店、台中林酒店、高雄國賓大飯店、高雄林皇宮等之指定餐廳晚餐「兩人同行一人免費」優惠（每周限60組，限平日），盡享一加一的極緻美饌，好友歡聚更盡興。

擊出完美一球，JCB高球禮遇市場最優，從北到南都能打出健康好風采，尊享充滿陽光空氣與美好景緻的揮桿樂趣，極緻卡高爾夫球擊球優惠，至指定活動網頁登錄取得活動序號並預約成功後，享指定高球場平日「兩人同行一人免費」（每月限50組）。

JCB精選北中南優質球場，包括舉辦過不少世界級高球賽事的台灣頂級高爾夫度假中心「美麗華高爾夫鄉村俱樂部」、充分滿足揮捍者感受刺激樂趣與征服挑戰的18洞戰略型球場典範「老爺關西高爾夫球場」、坐擁湖光山色並榮獲亞洲高爾夫雜誌票選台灣區前3名球場的「南峰高爾夫俱樂部」、日本球場設計大師渡邊弘在台設計之一的「信誼高爾夫球場」，以及有森林球場之美譽的南台灣唯一提供球友夜間高爾夫體驗的「大崗山高爾夫球場」。各具特色的擊球環境選擇，球道與果嶺層次豐富，樂趣與挑戰性十足，讓卡友盡情享受暢快揮桿。

重棒推出，獨家首先推出VIP室觀球高級體驗，致力於給持卡人最優質的享受，2021年強打推出桃園國際棒球場VIP室免費觀賽優惠，卓越感受頂級VIP室獨立空間觀球服務。憑單月消費滿額35,000元（含）以上，即可透過專屬線上系統登錄成功並取得優惠序號，享登錄次月之獨立VIP室免費觀球禮遇一次（每場賽事限登錄一組，VIP室最多可供5人使用，持卡人本人須同行）。開放登錄日期將依2021年賽程表公布後10個工作天內於活動網站公告，敬請至專屬登錄線上系統確認。此外，更貼心禮遇極緻卡持卡人，無需事先登錄於觀賞球賽當日只要出示本人之極緻卡，即可免費使用球場附屬兒童遊戲室，一卡限一位兒童免費使用。

JCB晶緻卡持卡人，自2021年1月1日起至12月31日止，獨享四大好康優惠。

出國就要帶JCB卡，機場接送優惠服務，貼心的機場接送服務，凡購買國際機票或海外旅遊團費單筆滿30,000元，並依活動辦法預約成功，即享指定國際機場接送去程或回程1次免費優惠（每月限1,750趟）。

美食就要JCB卡，精選五星級飯店饗宴買一送一，晶緻五星饗宴，透過指定管道預約成功，享全台超過十間指定五星級飯店平日下午茶買一送一優惠（每周限360組），配合有台北老爺酒店、新竹老爺酒店Le Cafe、台北美福大飯店彩匯自助餐廳、台北寒舍艾美酒店探索廚房、台北喜來登大飯店十二廚、台北晶華酒店柏麗廳、漢來大飯店漢來海港餐廳、高雄國賓大飯店i River牛排海鮮自助餐廳、高雄麗尊酒店艾可柏菲自助料理等精選五星級飯店指定餐廳午茶時段，為您預約一下午的繽紛美好。

JCB卡帶您享盡生活的美好，悠遊加值/網購優惠/星巴克/foodpanda，悠遊自動加值回饋，廣受卡友熱烈好評，新年度限量名額雙倍大躍進，專屬活動網頁登錄成功並依活動辦法取得自動加值金10％回饋活動資格，每卡每月最高回饋50元（每月限37,000卡）。

國內生活好康加級，新增星巴克好友分享優惠，憑登錄成功之優惠序號即享大杯那堤（冰/熱）買一送一，週週開放登錄（每周限量950組），愛喝咖啡的朋友千萬不能錯過。

foodpanda外送優惠，不限新舊客單筆消費滿300元，輸入指定序號可享100元折抵（每月限量4,600組），另有全平台新客優惠以及生鮮雜貨/熊貓超市新客優惠，滿額享5折優惠，活動期間各限量20,000組，新客舊客皆有口福好康同享。而持卡人自2021年1月4日起，只要於momo購物網、PChome線上購物單筆滿額且於專屬網頁登錄成功，享網購好康，滿2,000元送該網路購物平台價值200元之回饋金（每周合計限量1,370筆），活動亦可與各網購平台內之行銷活動及各銀行刷卡優惠併用，JCB晶緻卡時時陪您疫起享生活。

JCB國際組織不斷致力於服務創新與產品升級，每年切合時勢潮流所趨，提供持卡人高規格的尊榮服務和獨享禮遇，結合最新LINE官方帳號(ID:@jcb-card)服務、JCB精選推薦之餐廳及飯店旅館合作、嚴選多樣日系經典名店刷卡優惠，期望融合日本品牌的高度品質堅持與全球化視野，讓突破500萬卡量的台灣市場持續成長並享受最優質的專屬服務體驗。

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