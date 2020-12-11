神腦國際（2450）11日舉辦法說會，總裁林保雍看好2021年整體通訊產業景氣會比今年好，尤其5G網路在各大電信公司全力建設5G基站帶動下，5G網路覆蓋比今年好，可望帶動5G手機、及5G IoT物聯網終端商品銷售成長。

林保雍強調，神腦2021年神腦拼轉型，營收一定比今年成長。

神腦策略長邱致忠表示，iPhone 12系列手機持續熱銷中，並且預期熱銷至2021年2月，但是iPhone 12 Pro持續缺貨至12月底，4G續約用戶選擇5G資費方案明年會愈來愈多。

神腦數位創新事業部總經理陳世祥表示，因應轉型，神腦2021年將大舉招募人才，並以行銷、及具備大數據分析能的人才為主。神腦現有200多萬會員，2021年將擴大至400萬。

陳世祥強調，神腦2021年力推3+3轉型計劃，全力推動無本創業平台，2021年將招募一千位店家販售神腦各項商品。另外，明年擴大販售智慧生活用品、家電及保健食品，並視為神腦轉型發展的第二隻及第三隻腳。神腦以代銷手機起家，2020年通訊商品占營收比重72％，2021年透過轉型，非通訊營收占比將拉高至35～40％。

神腦現有245家門市，陳世祥說，未來各門市將全面販售5G IoT、智慧家電，2021年將在北區設立第一個5G IoT智慧家電館，為公司轉型舖路。未來神腦各門市除銷售手機等通訊商品、電腦等資訊商品、家電，還會販售保健、代銷保險等商品。通訊通路異業結盟則鎖定與運動、保健、寵物等通路合作。明年還會成立二手機交易平台。

神腦2021年全新策略，本業發展八大商品、三大通路，新業務聚焦拓展5G IoT/智慧生活用品、無本創業平台、及數位化服務。

神腦財務長林慶壽指出，神腦第三季受惠於iPhone 12等新機上市，合併營收67.52億元，季增13.8％，稅後純益1.32億元，季增113.5％，每股純益0.51元。累計至第三季合併營收194.11億元，年減10.3％，稅後純益2.84億元，年減6.8％，每股稅後盈餘（EPS）1.10元。由於神腦10～11月營收累計已51億元，12月又有聖誕節買氣挹注，第四季營收將較第三季成長，2020年全年獲利預期比2019年好。

(工商 )