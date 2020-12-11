據環保署監測資料及氣象局氣象資料顯示，明天東北季風挾帶境外污染物影響臺灣，過去24小時中國上海細懸浮微粒濃度約每立方公尺80至100微克，隨東北季風南下移入臺灣，全台空氣品質多為普通至橘色提醒等級。

環保署指出，明天花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「橘色提醒」等級，高屏近山區可能達紅色警示等級。

環保署說，未來一週，明天至16日受東北季風影響，南部位於下風處，污染物易累積，其中明天至15日中午東北風挾帶境外污染物南下影響台灣，西半部空氣品質多為普通至橘色提醒等級，其影響程度視上游累積和降雨情形而有所變化；14日至15日則須留意午後雲嘉南沿海地區因風速增強，引發揚塵現象影響空氣品質；17日東北季風減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，須留意污染物累積情形。

(中時 )