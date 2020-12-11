印度12月6日爆發不明原因的神秘疾病，患病者有癲癇、記憶喪失、突然暈厥、頭痛與背部疼痛症狀。已有600人住院、1 人死亡。（圖／印度時報）

印度12月6日爆發不明原因的神秘疾病，至今已有近600人住院、1人死亡，患病者有癲癇、記憶喪失、突然暈厥、頭痛與背部疼痛症狀，血液樣本則出現鉛與鎳的痕跡。但這次世界衛生組織(WHO)動作很快，在怪病出現的第5天就已抵達位於印度南部的集中爆發地點進行調查。

綜合外媒報導，印度南部安德拉邦(Andhra Pradesh)埃盧魯(Eluru)鎮近期暴發一種不明原因的神秘疾病，印度官方多個醫學與衛生研究機構的專家，正在對採集到的水樣、食物、尿液和血液樣本進行檢測，初步調查結果顯示，鉛和鎳中毒可能是造成這種疾病的原因。

印度南部爆發怪病，已有數百人住院、1人死亡，醫院走廊上擠滿了病床。（圖／美聯社）

維杰亞瓦達(Vijayawada)地區醫院醫學總監莫翰(Mohan)博士向半島電視台表示，已送驗的數十個患者血液樣本中發現了鉛和鎳的痕跡，患者同時也做了新冠病毒的核酸測試，全部都是陰性。

印度當局懷疑，水污染可能是引起疾病的原因，但衛生專家並未在疑似污染水樣本中發現鉛或鎳。現在在調查方向轉向殺蟲劑或滅蚊的有機氯，懷疑是否這兩者之一引發病情。

世界衛生組織動作很快，目前已派遣2名專家於11日抵達當地進行調查，收集包括食物來源等在內的資訊。這不禁讓人想起WHO至目前仍在等待中國大陸批准，讓該組織疫情專家前往新冠疫情爆發地武漢進行調查。目前在全球大流行的新冠疫情仍無消減趨勢，疫情至今已造成全球數千萬人感染、一百多萬人死亡，許多國家的醫療體系已接近崩潰。

報導指出，令醫學專家感到困惑的是，目前數百名患者之間似乎沒有任何共通的聯繫。所有患者新冠病毒和其他病毒性疾病(如登革熱，基孔肯雅熱或皰疹等)檢測結果均呈陰性。

另外，患者並非住在同一地區，同時也來自不同年齡段，其中包括約70名兒童，幾乎沒有老年人。

(中時新聞網)