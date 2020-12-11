探索夢號為維護旅客及船上工作人員的安全和健康，與衛生福利部基隆醫院簽有醫療服務合約，在10日及11日，共計2日，由基隆醫院替旅客、船員進行流感疫苗的接種。(基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆港擁有得天獨厚的地理位置，也是國際郵輪母港首選，替基隆帶來不少觀光人潮，為維護旅客及船上工作人員的安全和健康，與衛生福利部基隆醫院簽有醫療服務合約，在10日及11日，共計2日，由基隆醫院替旅客、船員進行流感疫苗的接種。

雲頂郵輪集團旗下的「探索夢號」，推出從台灣頭出發的國內旅遊新航線，讓民眾體驗「類出國」行程，更成為全球第一艘復航的郵輪，基隆醫院長林慶豐及副院長羅景全率領醫護團隊登輪，協助船上近650名的工作人員接種流感疫苗， 一起守護你我的健康，讓幸福、健康、快樂一同啟航。

基隆醫院長林慶豐表示，基隆醫院距離基隆港僅700公尺，船舶靠港後，若船上工作人員或旅客有任何醫療需求，基隆醫院可以提供即時又便利的醫療服務；且基隆醫院一直全力配合基隆市政府前瞻性的城市體質改造規劃，力求成為國際港都的健康促進醫院。

林慶豐呼籲，家中若有學齡前幼兒、65歲以上長者等流感高風險族群之民眾，應儘速完成流感疫苗接種，以保護嬰幼兒及長者健康。另外，中央流行疫情指揮中心已於12月1日起實施「秋冬防疫專案」，強制要求民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關（構）」等八大類高感染風險場域皆應佩戴口罩。

民眾如出現發燒或呼吸道症狀等身體不適時，應儘速就醫診治，建議在家休養為宜，避免外出至公共場所活動，以降低呼吸道病毒傳播的風險。

(中時 )