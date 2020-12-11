大陸2020年時尚先生年度盛典昨晚舉行，紅毯上眾星雲集，包括陳坤、楊冪、蔡徐坤、張鈞甯、萬茜、張雨綺等人氣明星都盛裝出席。其中以選秀節目《青春有你》亞軍出道的男團「UNINE」25歲前成員李振寧，也是受邀藝人之一，卻疑似因為主辦單位疏忽，沒有在會場內幫他安排座位，最終只能無奈離場，模樣令人心疼。

曾被《青春有你》導師蔡依林誇獎表現亮眼的李振寧，昨晚受邀出席時尚先生年度盛典活動，卻被發現疑似主辦單位疏忽，忘了在會場內幫他安排座位，讓李振寧在現場整整找了4分鐘的位置，最終無奈離去。

大陸男星李振寧。(取自李振寧工作室微博)

對比其他大咖藝人坐在位置上輕鬆聊天，李振寧在會場中被冷落的模樣，更是令網友看了心疼，紛紛留言痛批主辦單位太不尊重人，「娛樂圈真的太現實了」、「既然邀請了，不管咖位大小，起碼的尊重得有吧，主辦單位要反省了」、「人家要是哪天火了，看看這雜誌會是啥德行」。

隨後李振寧工作室也在微博宣布：「原定於12月14日的雜誌拍攝行程取消。」以實際行動向主辦單位抗議。

(中時新聞網)