據「Politico」與「俄羅斯通訊社」10日報導，有鑒於美軍即將撤出阿富汗恐讓中東陷入權力真空，加上川普與拜登的總統交接將於2021年1月登場；五角大廈憂心兩者結合讓德黑蘭趁機唆使伊朗民兵發動襲擊，已下令中東美軍進入戰備以防攻擊。

美官員指出，特別是身處伊拉克的伊朗民兵可能發動「令人擔憂的潛在攻擊」，為五角大廈的關注重點。自伊朗發射彈道飛彈襲擊伊拉克西部阿薩德空軍基地(Ain al-Asad airbase)後，親伊朗團體沉寂近1年，最近才又重啟火箭彈攻擊。因此，伊拉克的伊朗民兵成為五角大廈研判伊朗攻擊的可能指標。

事實上，《華盛頓郵報》2日才披露美國駐伊拉克巴格達大使館，目前正撤離部分館員，似乎也證實美方的確擔憂伊朗發動攻擊。五角大廈10日更宣布2架B-52轟炸機由路易斯安那州巴克斯得空軍基地(Barksdale Air Force Base )飛往中東，以「嚇阻區域爆發侵略」。此外，航艦尼米茲號也重返中東地區，美方還加碼來自歐洲的戰鬥機，藉由一連串舉動讓德黑蘭知道，千萬別輕舉妄動、美軍還在。

該官員補充，除前面提到的新舊任總統交替、美國自伊拉克與阿富汗撤軍外，美國在巴格達以無人機刺殺伊朗「聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼即將滿1年，讓美方憂心伊朗可能趁此機會發動攻擊。「這些因素讓美方應加強在中東地區的防禦態勢」，不論派出B-52、尼米茲號還是來自歐洲的戰鬥機，這些行動「本質上都不帶有侵略性」，「美軍在中東地區沒有計畫攻擊行動，只有展現強大防禦態勢，嚇阻對手行動」。

針對B-52駕臨中東，美軍中央司令部司令麥肯錫(Frank McKenzie)解釋，這是美國2個月內第2次進行此類任務，其目的「為彰顯美軍對此地區夥伴國家的承諾，同時也證明美軍有能力在世界任何地方快速地部署戰力。」

他強調，伊拉克與阿富汗的撤軍並不會減損美軍對伊朗攻擊的快速反應能力；甚至撤出美軍將減少敵人發動攻擊時潛在目標的數量。麥肯錫宣稱，「我們不尋求衝突；但我們必須保持態勢並致力對任何意外情事或侵略做出回應」。

(中時新聞網)