昨(10日)晚間9點19分發生有感地震，讓不少台灣民眾又再次想起921大地震時的情景，再加上近期雨下不停，更讓許多網友想起5年前炎亞綸的「下雨地震說」；如今舊文再度被翻出，讓炎亞綸也在自己的社群平台上做出回應。
5年前，炎亞綸在臉書上發文指出，由於雨下不停導致地質鬆軟，所以才會地震不斷…」，此篇貼文當時引發熱烈討論，認為炎亞綸此番言論毫無根據，為此炎亞綸還發文道歉。好在後來有網友分享一則國外的研究證實確有此事，才證明炎亞綸的「下雨地震說」並非無稽之談。
昨天晚上的有感地震，又讓不少記憶力極佳的網友想起5年前炎亞綸的「下雨地震說」，有粉絲團更是以此言論在臉書發文寫道：「為什麼突然有這麼大的地震？」，圖中也直接明示答案：「最近這幾天都在下雨」。
此則貼文也受到炎亞綸的關注，並轉發這則貼文在自己的限時動態，幽默的說：「最近都在練全集中呼吸~抱歉，讓大家受驚了」；許多網友也留言：「炎P的理論非常經得起考驗」、「一開始被酸超兇，後面科學證實還了炎P清白」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。