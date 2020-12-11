昨(10日)晚間9點19分發生有感地震，讓不少台灣民眾又再次想起921大地震時的情景，再加上近期雨下不停，更讓許多網友想起5年前炎亞綸的「下雨地震說」；如今舊文再度被翻出，讓炎亞綸也在自己的社群平台上做出回應。

5年前，炎亞綸在臉書上發文指出，由於雨下不停導致地質鬆軟，所以才會地震不斷…」，此篇貼文當時引發熱烈討論，認為炎亞綸此番言論毫無根據，為此炎亞綸還發文道歉。好在後來有網友分享一則國外的研究證實確有此事，才證明炎亞綸的「下雨地震說」並非無稽之談。

昨天晚上的有感地震，又讓不少記憶力極佳的網友想起5年前炎亞綸的「下雨地震說」，有粉絲團更是以此言論在臉書發文寫道：「為什麼突然有這麼大的地震？」，圖中也直接明示答案：「最近這幾天都在下雨」。

粉絲團直接明示大家答案 (圖/ 台灣迷因taiwan meme臉書)

此則貼文也受到炎亞綸的關注，並轉發這則貼文在自己的限時動態，幽默的說：「最近都在練全集中呼吸~抱歉，讓大家受驚了」；許多網友也留言：「炎P的理論非常經得起考驗」、「一開始被酸超兇，後面科學證實還了炎P清白」。

炎亞綸自己也幽默回應 (圖/ IG / aayan1120)

(中時新聞網)