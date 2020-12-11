中天新聞當家主播盧秀芳率主播群奮戰到關台前最後一刻，在52台播出的最後一天11日，驚喜「開箱」幕後所有角落，包含政治、社會、生活、國際中心及全台各地方中心等團隊，過程淚中帶笑，正如員工所言：「天若有情天亦老，關我中天你會倒。」呈現中天新聞人的不屈風骨。

盧秀芳在結束晚間新聞播報與團隊現身感謝觀眾，忍不住流下淚水，她哽咽表示：「我中天！我最棒！我們都在沒有離開！訂閱中天，守護台灣，謝謝觀眾朋友的支持！」場外超過300位民眾直喊：「支持中天！」場面感人。中天關台不僅是言論自由之死，更抹殺觀眾的收看權，編播中心副主任陳嘉仁父母一直是中天新聞的忠實觀眾，陳父也現身表示：「完全不意外，因為蔡英文根本從一開始就要把中天關掉，因為中天報的新聞不合她的意，因為在批評她，她不希望人家挖她瘡疤，她以前所反對的，她現在通通不反對。」

編播中心副主任陳嘉仁（左起）、陳父、陳母與主播盧秀芳分享心情，陳母身為忠實觀眾，提到關台不捨流淚。（吳松翰攝）

陳嘉仁新聞從業多年，陳父一直是最嚴格的觀眾，標題有誤他第一個打電話給兒子糾正，盧秀芳笑說：「陳爸爸老實跟你講，陳嘉仁在我們台內人緣沒有很好，他很機車、很嚴格。」陳嘉仁說：「中天被關台，不是只有我一個人沒工作，中天有這麼多同仁，外面在下雨，我們心裡也在下雨，因為蔡政府沒有聽到我們的聲音，我在新聞台這麼多年，第一次爸媽來到現場……」語到最末他哽咽無法成聲，陳母也淚崩，「關掉……沒新聞可看……」盧秀芳坦言，「我們很失望，熱愛的台灣原來是這樣，自以為是第四權，結果竟是這樣……」而稍晚主播周玉琴跟林嘉源也在合唱〈祝福〉淚崩，充滿對中天新聞關台的不捨。

(中時 )