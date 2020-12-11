香港演藝圈模範夫妻檔張智霖和袁詠儀，兩人相戀結婚超過20年，有一名寶貝兒子，近期也經常合體出席公開活動，感情依舊甜蜜蜜；近日有網友爆料，張智霖和袁詠儀到深圳看上億豪宅，其實這並非他們首次購屋，但兩人結婚16年都租房，直到2017年才買下第一間自己的房子。

9日大陸論壇流出2張袁詠儀和張智霖私底下照片，一張是兩人去一棟大樓看房子，照片中一群人走到陽台眺望外頭景觀，疑似在較高的樓層，能俯瞰周遭環境；另一張是一段對話記錄，推敲是房仲和朋友的閒聊，從內容看出張智霖很滿意，但袁詠儀似乎看上另一間。但兩人看中的房子價值不斐，網友從照片和地段尋找類似的房型，都要價3億元左右。

有網友爆料，張智霖和袁詠儀到深圳看上億豪宅。(圖/ 摘自微博)

有網友爆料，張智霖和袁詠儀到深圳看上億豪宅。(圖/ 摘自微博)

不過，張智霖和袁詠儀其實不是第一次買房，兩人在2001年結婚後，直到2017年才傳出張智霖買了一間3億元左右的豪宅，但愛妻聞名的他，房子卻只寫自己名字，被質疑婚變，直到袁詠儀出面澄清，才平息買房風波。

兩人結婚多年，感情卻依然親密無間，每次被拍到也幾乎都是勾手或十指交扣，讓粉絲羨慕這段神仙夫妻。

(中時新聞網)