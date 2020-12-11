花蓮光復國小少棒隊培育不少職棒球星，周思齊、高國輝等人都是來自光復少棒，不過以前球場跟現在方向不同，教練多次改變方向「換風水」，羅國華談起往事仍印象深刻。

光復少棒從1949年就創立，是一支傳統悠久的球隊，曹錦輝、中信兄弟周思齊、江忠城、陳文杰，以及高國輝、羅國華、羅國龍、高國麟四兄弟，統一獅黃恩賜、富邦悍將于森旭、樂天桃猿馬傑森等人都來自光復。

不過以前的球場方向可和現在不同，老教練陳劍榮回憶，一開始球場面向東北方，但早上練球太陽都直射眼睛，後來先後換到司令台前方、東南-西北向都不佳，甚至界外球還一直打到球場外的雜貨店，該店還乾脆改名叫「全壘打」，球場邊小球員住家也遭殃，常常向教練抱怨球砸到屋頂，家裡常常漏水。

球場方向改了4、5次之後，才改到現在離教室比較遠的方位，場外都是田野，不怕砸到人，目前這個方位已經使用20多年，過去小球員打比賽拿到的獎金也用來增加球場設備，包含背網、有屋頂的室內打擊場、牛棚、夜間照明等等。

不過當時改變球場方位，都是由教練和球員一起來，前職棒球員羅國華小時候就曾參與，「以前都是我們拿曳引機來除草，哪裡有紅土，都鋪砂土，教練也不是專業的，當時很克難。」

統一獅黃恩賜小時照片。（鄧心瑜翻攝）

光復國小少棒舊照片，周思齊（藍色外套上排右一）、曹錦輝（藍色外套上排右四）。（鄧心瑜翻攝）

光復國小少棒舊照，高國輝（左五）上台領獎。（鄧心瑜翻攝）

光復國小少棒舊照，羅國龍（右三手遮臉）。（鄧心瑜翻攝）

(中時 )