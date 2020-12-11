31歲法國型男法比歐以綜藝節目《2分之一強》在台灣走紅，稍早他在IG曝光多張甜蜜爆棚的親吻女友照，向全世界宣布好消息，那就是他向交往2年的台灣女友求婚成功了，「She is the one！」

法比歐因為參與《2分之一強》受到矚目，帥氣外型和六塊肌好身材讓女粉絲為之瘋狂。不過其實他與台灣女友已穩定交往2年，還不時在IG曝光兩人親吻照，甜蜜羨煞眾人。

法比歐早前也透露女友個性獨立有主見，喜歡挑戰新事物、熱愛運動，興趣也跟自己一致，兩人才逐漸發展成情侶。現在法比歐也終於抱得美人歸，宣布向心目中的「真命天女」求婚成功。

法比歐說，這是他人生做過的最大決定，「我很幸運能遇如此美麗、貼心的另一半，她是我的靈魂伴侶。」最後更透露是在今年8月31號求婚。前《2分之一強》主持人六月聞訊也留言送上祝福：「恭喜恭喜，太棒了。」與他一起演出《刻在你心底的名字》男主角陳昊森則激動寫下「我的天啊，太恭喜你了兄弟」。

(中時新聞網)