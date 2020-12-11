臺灣企銀關注後疫情時代臺灣經濟前景，與國立臺北大學校友總會及臺北大學經濟系系友會共同舉辦第二屆「臺北經濟論壇」，11日於臺北美福大飯店登場，吸引400多位產官學界代表齊聚，共同探討全球產業趨勢，期許臺灣能掌握疫後市場先機。

此次論壇邀請總統府資政吳榮義、行政院副院長沈榮津及國發會主委龔明鑫擔任致詞貴賓，闡述臺灣於疫後時代的經濟發展及展望，並由財信傳媒集團董事長謝金河以理財觀點，深度剖析疫情後的經濟挑戰與投資策略。

臺灣企銀董事長、同時也是臺北大學經濟系系友會理事長黃博怡表示，今年世界經濟因為新冠肺炎受到重擊，但臺灣在政府及人民共同努力下，成為全球防疫典範，更讓臺灣成為少數GDP維持成長的經濟體，表現有目共睹。但黃博怡也說，當今國際情勢及地緣政治等諸多不確定因素，詭譎多變的氛圍下，臺灣仍必須思考如何持續在逆勢中突圍，開創經濟新局。

論壇中包括臺灣經濟研究院院長張建一、中華經濟研究院院長張傳章、臺灣金融研訓院院長黃崇哲，亦與臺灣企銀董事長黃博怡一同探討在全球疫後產業消長、國際供應鏈重組的關鍵時刻中，臺灣企業該如何抓準發展契機，提出深入觀察及建言，為臺灣經濟把脈。

黃博怡強調，臺灣企銀身為臺灣唯一的中小企業專業銀行、且是公股行庫之一，協助企業紓困與振興責無旁貸。根據臺灣企銀最新統計，截至今年11月底，臺灣企銀對中小企業放款餘額逾6,078億元，承作戶數為54,684戶，表現亮眼。今年臺灣企銀更於有金融奧斯卡之稱的菁業獎中，再度勇奪「最佳中小企業金融獎」特優獎項，足見外界對其履踐業務創新及深耕中小企業成效卓著的肯定。

黃博怡說明，臺灣企銀專注於扶持中小企業發展，積極協助解決企業遇上的困境，致力於「一青、二老、三創」，也就是幫助青年創業與就業、支持銀髮金融和危老都更金融，並聚焦小微創新、創業及創意產業發展，以「融資、輔導、投資」三位一體策略，建構完整金融生態圈，服務一般商業銀行難以惠及的族群。此次透過臺北經濟論壇，臺灣企銀協助創造產官學界溝通暢談並建言的機會，一起為臺灣在後疫情時代中，維持經濟領先地位盡心力。

(工商 )