由臺北大學校友總會理事長林錫埼、臺北大學經濟系系友會理事長暨臺灣企銀董事長黃博怡、臺灣企銀聯合主辦的第二屆「臺北經濟論壇」，12月11日下午在台北美福大飯店舉辦，以「因應國際政經形勢，開啟臺灣經濟新局」為主軸，邀集產官學界財經領袖與菁英校友共聚一堂，深度剖析在肺炎疫情肆虐下、導致國際供應鏈重組的關鍵時刻，臺灣各產業該如何超前部署、全球布局。

這次出席的貴賓有行政院副院長沈榮津、財信傳媒集團董事長謝金河、中華經濟研究院院長張傳章，以及臺北大學傑出的師生群，包括總統府資政吳榮義、國發會主委龔明鑫、臺灣經濟研究院院長張建一、臺灣金融研訓院院長黃崇哲等，論壇現場有450多位聽眾擠滿美福飯店2樓大會議廳，財政部部長蘇建榮、公平交易委員會主委黃美瑛等人都在台下聆聽。司儀則由第15屆校友張啟楷擔綱，論壇的議題正是全民最關心的疫情後的經濟挑戰與投資策略。

國發會主委龔明鑫指出，台灣於國際上發光發熱，包括5大機會點。1是工業4.0，智慧化生產、零接觸、遠端控制。2是產業鏈轉型升級，少量多樣、高低階產品分級。3是關鍵零組件創新力量，專注關鍵零組件升級、拉升競爭障礙。4是國家隊，國家協助產業回流、轉型升級的影響力增加。5是中美競爭，中美競爭造成全球秩序重組、不斷為台灣創造機會。

財信傳媒董事長謝金河分析，過去30年來，台商正是大陸經濟奇蹟的大贏家，在後疫情時代的產業科技創新趨勢下，美國更多大型企業選擇投資台灣，台灣經濟來到關鍵轉捩點，未來30年將是台灣科技力崛起的新時代。

臺北大學經濟系系友會理事長暨臺灣企銀董事長黃博怡表示，2020年整體來說多災多難，全球經歷了突如其來的新冠肺炎疫情，但台灣卻意外得到全世界的關注和肯定，由於防疫成果斐然，加上台商回流，國際大廠加碼投資台灣，經濟成長率預測可達2.54％，這是舉世絕無僅有的優異表現，更讓全世界看到台灣的價值。

台經院院長張建一指出，展望2021年，主計總處預測可達3.83％，而台經院更樂觀，認為2021年成長率至少4％起跳，主要動能來自隨著疫苗問世，各國之間的旅遊泡泡、商務泡泡越來越多，將有助於民間消費提升。另外，投資台灣三大方案成功引導許多境外資金回流，政府亦積極將這些閒置資金引導到實質投資。可看到台積電持續投資先進製程、大舉擴廠，將有助於台灣出口表現，除此之外，離岸風電等屬於內需型的投資也持續成長。

透過國際觀察與國內財經界人士的熱烈討論，臺北大學經濟系校友們相信此次的論壇能拋磚引玉，激起更多國內外人士對於台灣經濟的關注，共同探討全球總體經濟趨勢，把脈未來發展走向，引領臺灣企業搶先一步在逆勢中抓準契機，在困境中創造奇蹟。

(工商 )