中天新聞台在將在今天午夜後自52頻道消失，在最後倒數時刻，中天新聞台將節目搬到1樓，邀民眾近距離和主播接觸。針對最高行政法院裁定駁回中天新聞的抗告，國民黨文傳會副主委鄭照新、黃子哲均表示「並不意外」，痛批法院已成為政府喉舌，而非維繫社會多元的聲音，資深媒體人康仁俊質疑，行政機關此次處理中天，時程效率似乎快了點。

不滿通傳會（NCC）逕自對中天新聞台撤照，中天新聞台日前聲請假處分，請求繼續在52頻道播出，北高行隨即駁回，中天新聞不服提抗告，最高法院今天裁定抗告駁回。

國民黨文傳會副主委鄭照新、黃子哲，以及新北市議員葉元之、資深媒體人康仁俊晚間參加到中天新聞台不斷電活動，紛紛憶起參加中天政論節目的青澀模樣，面對中天新聞台將在午夜後停播，他們期許未來中天繼續在YouTube監督政府。

對於最高法院晚間駁回中天的抗告，葉元之說，這就是球員、球證，都是我的人，因此怎麼可能翻盤，痛批民進黨怕腐臭的事情被知道，因此直接對中天關台，質問民進黨現在對得起「人民作主、媒體監督」的招牌嗎？

黃子哲表示，對於今天最高行的裁決「一點都不意外」，因為最高行完全接受北高行的看法，完全沒有顧及侵害到新聞自由、中天員工的工作權、及民眾收視權益。

鄭照新也說，現今法院已經成為政府的喉舌，幫政府說話的機關，而非站在維繫社會多元的聲音，痛批NCC拿雞毛當令箭，未來中天將轉戰網路游擊戰，繼續監督顢頇的蔡政府。

名嘴康仁俊說，行政機關可針對人民或被審查單位，有審查的權利與義務，但對被剝奪權利的人民或單位，本來就應該有制度能讓其表達完整申訴，但北高行、最高行此次處理中天，令人感覺是趕在最後一天完成所有裁處，若探討過去行政訴願案子的期程，時程似乎快了一點。

(中時 )