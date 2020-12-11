「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP。（圖取自健保快易通APP）

蘋果公司（Apple）2日公布台灣2020年度熱門APP排行榜，健保署「全民健保行動快易通｜健康存摺」奪下APP下載排行冠軍，在Google play應用程式商店醫療類別熱門排行榜獲得第1名佳績。根據統計，健康存摺今年度在Apple Store APP下載量高達308萬次，Google play應用程式商店下載量高達418萬次，預估全年超過730萬次下載量。

新冠肺炎疫情衝擊之下，中央流行疫情指揮中心推動口罩實名制，健保署「全民健保行動快易通｜健康存摺」與跨單位合作串聯，除了介接eMask口罩預購系統平台，也提供前端身分認證服務，方便無法前往藥局排隊購買口罩之民眾進行網路預購口罩，並分流藥局排隊購買口罩的人潮，讓全體人民受惠。

健保快易通APP不僅是口罩預購功能的介接平台，其中的「健康存摺」功能，更是提供查詢自身醫療相關資料的資訊平台，方便民眾管理自身的健康。今年7月，健保署精進健康存摺功能，新增就醫總覽與就醫歷程查詢功能，涵蓋個人3年內年度就醫次數、部分負擔及使用健保點數等資訊，期許民眾共同珍惜健保資源，讓健保永續經營。

此外，健康存摺中的「眷屬管理」功能，可透過本人同意授權代管者進行申請、查閱及下載健康存摺資料，讓民眾在獲得授權後能進一步關心家人的健康。為保護個人資料，健保署也新增「獲授權者—可察看本人健康存摺」查詢名單及同意區間，以利民眾查詢自己曾經同意授權誰，可進行申請、查閱及下載自己的健康存摺資料，如有取消授權的需求，也可隨時設定。

為強化孕婦及兒童照護支持環境，健康存摺中貼心叮嚀專區新增「兒童預防保健提醒」及「孕婦產前檢查提醒」功能，除了提供推播功能設定，提醒預約公費兒童健檢及產檢之建議時間，也提供查閱已完成之公費兒童健檢及產檢時間歷程，還可連結衛教資訊。

健保署表示，民眾平時若無法抽出時間前往該署分區業務組、地方聯絡辦公室來申辦健保卡或洽詢健保業務，健保快易通APP還有「行動櫃檯」功能，能協助線上申辦健保卡、查詢個人及依附眷屬投保紀錄、公所投保保險對象申請加保、轉出、停保及復保等服務，以網路取代馬路，也減少群聚的可能性，鼓勵民眾多加運用。

(中時 )