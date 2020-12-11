許淑華談六合夜市到中天關台 3字狠酸蔡政府

中天新聞台遭NCC不予換照，中天向行政法院聲請假處分卻遭駁回，將於12月11日午夜過後，正式停播。國民黨立委許淑華批評，這對於言論自由，是非常重大的一個傷害，也是壓倒言論自由的最後一根稻草。

許淑華在中時新聞網節目《政新鮮》節目中表示，對於這個中天新聞台假處分被駁回，我們都覺得是壓倒言論自由的最後一根稻草。回想起30年前，民進黨一直在講「民主鬥士鄭南榕」，一直被他們作為是一個民主的標竿。30年前，鄭南榕用自焚來對言論自由表達他的訴求；那同樣地的在30年後的今天，還有人需要為了言論自由，燃燒自己的生命，表達現在對蔡政府的不滿。那到底我們這30年來，我們的言論自由有進步嗎？

許淑華認為，對於假處分這件事，不僅僅是對於我們言論自由，是非常重大的一個傷害，只要是和現在的執政黨，有不同意見的媒體，而中天電視是有規模的，還可以有媒體管道，都被民進黨這樣追殺，更何況是小老百姓。

許淑華舉例表示，皇家傳承牛肉麵及信功肉品，不就是你的意見打臉政府，你就被查水表，你說這些沒有政治力介入，誰信呢？在選舉期間，特別是大選時，就接到很多民眾，就接到很多民眾表示，被調查站、刑警大隊請去約談。所以現在這個政府就是，朕說的都可以，但是百姓做的都不行。

許淑華認為，你只要敢跟政府不同意見的，我就用行政資源給你查水表。媒體你敢批評我太多的，監督我太多的，像現在報導萊豬事件，哪一台報導最多，就是中天啊，監督政府有沒有去赴美查廠、有沒有去標示，不就是中天。這是一個媒體的責任。我們講很好聽，說媒體第四權，那怎麼其他媒體，奇怪，難道都拿了政府的補助、大選或是一些新聞廣告費用？其他的都報導說，我們的防疫好棒棒、政府好棒棒，蔡英文去外面得到人民團體的獲獎，就這些。民眾關心的食安問題呢？公安的問題呢？怎麼都沒有人報導呢？

許淑華表示，媒體確實在大選期間拿到的公關費用，可以說就是委託或者是得標。我們把政府的所有標案拿出來看的話，從大選一直到今年，有很多得標的團體都是親綠的媒體，或者是說，在民進黨非常友好，而且是直接有關係擔任董事的公關公司，像楊蕙如，大家還記不記得，她就是當時也拿到政府的補助。那怪了，為什麼都是這些親綠的媒體，為什麼政府的廣告就只給他們呢？那中天為何都沒有拿到一點廣告費用呢？

(中時新聞網)