弄壞商品賠償天經地義，但卻有人不甘不願。一名服裝業者在臉書PO文控訴知名時尚雜誌《美麗佳人》主編商借衣服拍攝不慎，造成衣服損毀，未料歸還時主編不僅沒主動告知，被抓包後更是刻意將萬元賠款全換成銅板丟給業者，引爆網友怒火。

業者在臉書爆料，控訴《美麗佳人》陳姓主編借衣服拍攝商品，期間不慎讓衣服毀損，歸還時卻未主動告知「裝沒事」，事後商討賠償事宜時，業者主動退一步幫忙申請8折賠償，陳姓主編答應後，卻故意將萬元賠償金全部換成銅板，上門後直接將兩袋銅板扔給一名24歲的年輕女員工「欸妳的錢」，隨後轉頭就跑。

業者痛批陳姓主編「好幾十歲的人了，竟然這樣欺負一個小女生，妳爸媽知道嗎？公司老闆認同嗎」，更指出事前陳姓主編也承諾「如有損壞，照價賠償」，事後卻不甘不願，全程態度高傲輕蔑，強調絕不姑息惡行，將收回8折賠償折扣，「銅板不是不行，但麻煩妳來對點補齊」。

根據了解，這兩袋2萬元銅板多為10元硬幣，業者更在留言爆料，指出對方原本是想換2萬個1元硬幣，但不知是銀行不給換，又或是自己拿不動才作罷。

事情曝光後，美麗佳人粉專發表的美食、時尚文章也遭網友洗版，貼出兩袋銅板照片「銅板價嗎」、「小編有沒有扛兩袋硬幣付錢」、「揹著銅板還能變瘦呢」、「建議用銅板敷臉，效果更佳」。

眼見風波擴大，美麗佳人也在臉書PO出道歉聲明，但不被網友所接受，仍被砲轟：「毫無誠意的道歉」、「人家福灣至少還敢打出名字」、「建議你們公關學學桂冠吧」、「避重就輕」、「該換公關了，有夠廢」、「這種聲明還不如不要發」。

(中時新聞網)