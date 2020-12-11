萊豬進口議題尚未告一段落，日本福島等縣市食品何時開放又成為近期焦點，而駐日代表謝長廷日前返台時，針對此議題與政府高層討論，引發外界憂心食安風波。對此，中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡則說，這件事日方未有相關談話，台灣府院高層全面無聲，甚至蘇貞昌還否認相關說法，「研判是他個人政治算計成分居多」。

袁鶴齡接受《中評社》訪問時提到，謝長廷試圖加開核食戰場，但民進黨行政單位並不買單，因為相關事宜也輪不到駐日代表來掌舵，蘇內閣不會讓出話語權；他認為，美國萊豬進口爭議還在浪頭上，核食議題若再浮現檯面，必然重創綠營聲望，接下來相關議題應會短暫停歇。

袁鶴齡更稱，謝長廷仍不放棄在綠營內的政治舞台空間，三不五時就會發動議題，引人注目，他認為，核食議題可能是個人揣摩台日政府的想法，希望從中獲得政治聲量。

然而，針對日本核食解禁議題，外交部次長田中光10日表示，政府會在滿足「尊重科學、醫學數據」、「先進國家如何處理核食問題」、「國際間通例為何」三條件後，才會談核食。

(中時新聞網)