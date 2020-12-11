英國央行因應疫情，下令銀行停發股利保留資本，英國金融巨頭股價大受打擊而叫苦連天，英央終於在周四宣布解禁，銀行明年起可恢復派息給股東。

3月新冠疫情全球大流行重創經濟，英國央行要求銀行提列數十億英鎊準備金支應壞帳，為此暫停派發股利給股東，導致英國各大銀行股價受創。

巴克萊銀行（Barclays）執行長史塔利（Jes Staley）、桑坦德銀行（Santander）董事長波亭（Ana Botin）等金融業大老，近幾個月來疾呼有關當局，允許銀行恢復派息。

英國央行轄下的審慎監管局（PRA）10日發聲明說：「3月採取的特別預防行動，已無延長的必要。但任何派息動作仍應審慎，畢竟經濟不確定性還是很高。」

不過取消派息確實有助銀行支撐它們的資產負債表。英國央行指出，今年上半英國主要銀行的資本適足率有所改善，即便減值損失（ impairment loss）達180億英鎊（240億美元）。歐洲央行今年稍早，也要求歐元區銀行停發股利。

然而取消派息得罪廣大股東，尤其是匯豐控股（HSBC）的投資人。獲利重心在亞洲的匯豐8月透露，該銀行因停發股利而惹上官司。

今年英國金融股的跌幅，比大盤富時100指數（FTSE 100）還重。今年來匯豐股價大跌32％，巴克萊重摔21％，駿懋銀行集團（Lloyds Banking Group）暴跌43％，國民西敏寺銀行集團（NatWest Group）慘摔33％，渣打銀行（Standard Chartered）重挫33％。

渣打銀行發言人表示：「我們對PRA的決定表達歡迎。明年2月25日發布2020年全年財報時，我們董事會將考慮重新回饋利潤給股東。」

國民西敏寺銀行發言人則說：「年底董事會將就派發股息做出決定。」巴克萊銀行發言人不予置評。

(工商 )