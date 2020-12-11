大樂透第109107期今晚開出頭獎，獎金高達4.3億元，為大樂透今年次高的頭獎金額，由高雄市左營區自由三路「鑫采紅彩券行」1注獨得，這也是今年大樂透頭獎首次獎落高雄。

本期大樂透中獎號碼「08、17、36、37、42、43」，特別號「34」，頭獎1注中獎，4.3億元扣除2成所得稅後，幸運得主可實領3.44億元。

(中時新聞網)