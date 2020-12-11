大樂透頭獎出爐了！ 4.3億元1注獨得 獎落高雄 22:202020/12/11 中時新聞網 葉明芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透今晚開出頭獎4.3億元，1注獨得，獎落高雄。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透第109107期今晚開出頭獎，獎金高達4.3億元，為大樂透今年次高的頭獎金額，由高雄市左營區自由三路「鑫采紅彩券行」1注獨得，這也是今年大樂透頭獎首次獎落高雄。 本期大樂透中獎號碼「08、17、36、37、42、43」，特別號「34」，頭獎1注中獎，4.3億元扣除2成所得稅後，幸運得主可實領3.44億元。 華為5G在歐最強對手！ 任正非欣賞 連老美也搶著要 台積電要抱到什麼時侯才賣？ 網：別給兒子機會抱怨 (中時新聞網) #大樂透 #頭獎 #獎金 #彩券 #中獎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日商持續加碼投資30億 高市府表揚優良 17:052020/12/11 寶島 壽險業邁入「黎明前的黑暗」 6大關鍵數據首度揭露 13:442020/12/11 財經 美國50州認證2020總統大選結果 04:102020/12/11 兩岸要聞 廢墟傳怪聲 衰男翻牆遇地震卡30公分牆縫 哀號18小時獲救 15:232020/12/11 社會 川普大報復？繼拜登兒子後 弟弟遭FBI調查案也曝光了 16:282020/12/11 國際 竹商學生技藝高超 他術科滿分奪金手獎第1名 18:492020/12/11 寶島 影》像馬一樣大 神秘新種喙鯨首曝光 00:012020/12/11 國際 溫室女孩貴氣爆表 拍出4.12億 04:102020/12/11 藝文副刊 韓國大導演金基德驚傳染疫身亡 拉脫維亞病逝享年59歲 19:252020/12/11 娛樂 《大債時代》林柏宏李霈瑜回春 當高中生有說服力 21:182020/12/11 娛樂 52直播不斷電 蔡衍明感動驕傲 04:102020/12/11 焦點要聞 國巨、鎧勝-KY 營運大爆發 04:102020/12/11 產業特刊 景文科大學生DIY翻糖蛋糕 獲頒教育部技職之光 16:452020/12/11 生活 財經熱門新聞 小散戶哭了 10年力晶壁紙變力積電 下殺還能進場？ - 財經 不是唱衰！日本智庫示警 2035年台灣GDP被東南亞1國超車 - 財經 反卡美脖子？ 何時放飛波音737MAX 陸5字回應 - 財經 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 驚！蘋果砍單第1槍 大咖外資爆台積電明年危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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