南投小隊長重機打滑殉職 台中市警局PO文消費 遭到網友砲轟（翻攝臉書 靠北警察）

南投縣警局交通隊小隊長簡炯銘，9日因天雨路滑撞擊路旁貨車，傷重不治。不料才事隔1天，台中市政府警察局局長室IG，竟PO出警察騎乘重機照，搭配文字揶揄「請握緊把手、踩穩踏階，不然…你就會摔車…！」，引發大批網友不滿，痛批「學長過世，你發文酸他？」爭議文章雖然立刻刪除，但仍引起眾怒。

原PO痛批TCPB的IG，「現在連這種消費同仁、消費死者的文章也發得出來？！」已經病態到要為了「點閱率」來譁眾取寵，認為這種小編「不看氛圍、亂湊熱鬧，只能說，真的不入流」，氣到直接在截圖上押字「學長過世，你發文酸他」、「現在是連自己人都消費？」

引起爭議的文章，沒有多久就緊急刪文，但截圖備份文依舊引來網友砲轟：「替學長覺得冤！因公殉職還要被消費！」、「秀下限..無極限」、「這年頭流行踩他人屍體來升官發大財」、「這簡直噁心到不行，是不是忘了自己為什麼當警察？」、「太冷血了!這一點都不好笑」、「腦袋是哪裡有毛病？」、「發垃圾文衝點閱都不怕有報」，就連立委葉毓蘭都說「太白目了」。

南投交通隊9日重機訓練車禍 雨天路滑撞貨車小隊長送醫不治（翻攝畫面）

南投交通隊9日重機訓練車禍 雨天路滑撞貨車小隊長送醫不治（民眾提供/黃立杰傳真）

台中市警察局不久也公開致歉表示：經網友指出該宣導貼文易造成他人誤會有影射南投警局同仁之虞，遂決定刪除避免造成更多誤會及困擾。同時也強調：對於小編未能周延妥適編撰貼文內容，造成部分網友觀感不適，誠摯向大家致歉，未來在製作宣導圖文時，將更加嚴謹審核，並感謝大家的指教。

(中時新聞網)