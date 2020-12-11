立委蘇震清、廖國棟因涉貪案在押，司法院日前代台北地院函轉徵詢立法院許可，立法院長游錫堃將於14日將召開朝野協商討論。對此，蘇震清今發陳情函給游錫堃及各黨團，慎請考量「駁回續押」。

蘇震清、廖國棟羈押期限將於12月22日屆滿，由於正值立法院會期期間，依據《憲法增修條文》第4條新規定，立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁，北院日前委由司法院代轉函文，徵詢立法院延押許可，因此，立法院已發出開會通知，14日將召開朝野協商討論。

據了解，蘇震清今發陳情函給游錫堃及立法院朝野黨團，內文提到，這起案件除了涉及憲政爭議外，相關的偵訊證據也有瑕疵，而且當事人對社會並無重大暴力危害，缺乏繼續羈押的目的性與合理性，嚴重剝奪當事人司法人權，且有不擋押人取共嫌疑。

陳情函內也提出，現任立委身負選民期待，縱使牽涉到司法訴訟，仍應確保其司法人權與程序正義，不應任意縮減現任立委參與議事的權能，立法院已經同意羈押立委一個會期，如果繼續同意羈押，恐怕侵害到當事人的司法人權及傷及民主憲政的發展，懇請院長及各黨團，基於三權分立制衡權能，慎請考量「駁回續押」。

此外，為抗議司法不公，蘇震清已絕食11天，蘇震清陣營今號召上千位屏東鄉親北上至立法院，除拉布條痛批「荒謬辦案司法開倒車」，眾人現場高喊「還我立委、蘇震清加油」，用行動力挺蘇震清。

(中時 )