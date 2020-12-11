整形外科醫師朱育瑩日前在節目上分享案例。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

絕對不要輕忽身體出現的變化！整形外科醫師朱育瑩分享，當年她還是住院醫師時，曾有一名中年男子來看病，掀開衣服一看，肚皮上長出了一顆顆的腫瘤「有如魚丸堆疊」，主治醫師一眼就判斷出不是普通的皮膚癌，而經切片化驗後發現，竟是從它處轉移過來的腺癌，仔細追查後，原來該男子是罹患了胃癌。

整形外科醫師朱育瑩日前在節目《醫師好辣》上分享，當年她還是住院醫師時，碰到一名中年男子，到診間主訴自己肚皮上長了一顆顆又紅又大的腫瘤，當下朱育瑩判定為一般皮膚癌，但主治醫師一看病灶便察覺不對，直說「這不是普通的皮膚癌。」

隨後病人也接受醫師建議做切片，而化驗結果出來後，證實為腺癌。朱育瑩表示，當醫師聽到腺癌，便積極找出源頭，而人體最多腺體的地方就是消化道，經過一連串的腸胃檢查後，果然發現男子罹患胃癌。

醫師隨後追問男子，過去這段時間是否有出現特別症狀，男子才表示，過去有段時間排泄物的顏色較深，且排便的習慣有改變，但他都不以為意，錯失了黃金治療時機。朱育瑩也說，男子是「疏忽之下才會轉移到皮膚上。」遺憾的是，該男子在接受化療2、3年後仍不敵病魔離世。

(中時新聞網)