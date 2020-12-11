40多年來，輸出入銀行從成立第一年資本額只有25億元，融資、保證與輸出保險業務量合計不到11.5億元，至2019年底，整體業務量已達2,887億元。2020年受到新冠病毒疫情及中美關係惡化影響，國際經濟受創嚴重，商品貿易大幅下降，但今年更上一層樓，前11個月的業務規模均大幅超前預算目標2位數。

其中，放款營運量1,382億元、保證承作額249億元、輸出保險承保金額1,510億元，均較分配預算數超前18％～25％，而且較去年同期逆勢成長9％～19％。

而受降息衝擊，截至11月底，營業收入25億元，雖落後分配預算數，但藉由業務量擴增，稅前淨利近8億元，反較分配預算數超前12％，且比去年同期成長9％。

輸出入銀行在疫情衝擊下努力推升量能以帶動獲利成長，但亦不忘落實風險控管以維持良好資產品質，2020年11月底逾期放款比率0.035％、備抵呆帳覆蓋率3,950.11％，兩項比率皆排名本國銀行第三位。

在配合政府政策方面，「新南向政策」自2016年推動迄今，輸出入銀行多年來已交出亮眼之KPI成績，2020年截至11月底止，融資、保證與輸出保險業務各項KPI達成率分別為106.3％、108.4％及100.3％，三項業務均超前預計目標，累計核准金額527.13億元，較去年同期成長7.39％。

轉融資業務共授予6國（印度、印尼、菲律賓、泰國、越南、柬埔寨）15家銀行，轉融資額度合計2.37億美元。

另，聯貸平台自開辦以來，其中「新南向國家」至11月底止，核准案件共165件，貸款及保證核准金額為153.43億元。

另外，鑒於國內外經貿局勢受到疫情及中美關係惡化而快速變遷，身為我國唯一輸出入業務之政策性專業銀行，輸出入銀行配合財政部推出「公股攜手，兆元振興」融資方案，強力支援企業資金需求，同時為與我國企業共度難關，支持受疫情影響而發生營運困難之我國企業。

輸出入銀行先於2月推出「義氣相挺方案」，並在5月時，與經濟部攜手推出「義氣相挺2.0」升級方案，紓解我國企業貸款償還壓力，持續挺企業、拚出口、保貨款、救經濟。

輸出入銀行目前在海外設有泰國曼谷代表人辦事處，規劃於印尼設立印尼雅加達代表人辦事處、捷克設立布拉格代表人辦事處，期能運用跨國協銷與資源分享，提供我國企業所需金融服務，協助我國企業及當地臺商拓展全球市場。

此外，政府為強化輸出入銀行之功能，2014年就開始編列預算，計畫對輸出入銀行逐年增資，挹注新的能量，以提供廠商更完整之金融支援服務。

2016年由國庫注資新臺幣38億元及盈餘轉增資62億元，完成100億元的增資，2017年國庫再注資50億元，2018年及2019年再次分別注資18億元，2020年6月1日政府再以現金以及特別公積轉帳方式，共增資11.11億元，使輸出入銀行資本額達到317億元的水準，在國家財政吃緊下，輸出入銀行能逐年辦理增資，足證國家對輸出入銀行的支持，作為國營的專業銀行，如何利用增資來提高業務承做能量，為輸出入銀行未來重要課題。

展望2021年，美國總統大選紛擾未定、後新冠疫情對主要經濟體衝擊、英國脫歐及新興市場動能是否回溫，仍是全球經濟是否可復甦之變數；台灣為海島型經濟，經濟成長仰賴全球經濟動能甚深。

為因應明年渾沌不明經濟情勢，輸出入銀行仍將秉持「強化貿易金融，協助對外貿易」之信念，持續配合政府各項經貿及新南向政策，並積極爭取政府各經貿單位之支持，提供各項融資優惠措施，以強化我出口廠商出口競爭力，協助我國廠商拓展全球新興市場暨新南向市場，並以出口創造國內就業、提高所得、創造消費需求，進而達到促進經濟成長之目標。

(工商 )