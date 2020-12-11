疫情造就的居家辦公潮讓消費者添購休閒服飾，也讓越來越多人選擇在家運動，激勵露露檸檬（Lululemon）上季（11月1日止）同店銷售年增19％，營收、獲利雙雙成長，但近日歐美疫情惡化令該公司對本季展望趨向保守。

露露檸檬10日公布上季營收年增22％至11億美元，淨利年增12％至1.4億美元，同一期間毛利率也從55％增至56％。

今年初疫情爆發後露露檸檬迅速調整策略，先是在6月投資5億美元收購居家健身器材開發商Mirror，又配合網購趨勢投資增加官網新功能。

疫情爆發初期各國政府下令封城後，許多零售商強迫員工放無薪假，但露露檸檬堅持不放無薪假，也不縮減工廠訂單。今年夏天各地陸續解封後，公司反而能立刻調派人力支援門市恢復營業。

露露檸檬上季實體門市同店銷售雖較去年同期下滑17％，但門市生產力相當於疫情爆發前的83％。此外，該公司鼓勵客服中心員工在家上班也帶動業績成長，使上季直銷營收年增94％，占總營收比重從去年同期的27％增至43％。

(工商 )