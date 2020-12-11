度假租屋網站Airbnb 10日在美國首度公開發行（IPO），交易首日股價漲幅就超過1倍，市值突破1千億美元，超越萬豪國際、希爾頓全球及凱悅酒店等三大飯店集團市值總和。
Airbnb在IPO前夕曾將價格範圍調升為每股56至60美元，但實際IPO價格每股68美元依舊高於預期。10日開盤Airbnb股價便衝上146美元，雖然收盤價回到144.71美元，但與IPO價格相比漲幅超過1倍，使公司市值達到1,007億美元。
Wilmington信託公司投資長羅斯（Tony Roth）表示：「雖然我是Airbnb的粉絲，我也很想在交易首日買進，但最終還是無法下手，因為我覺得這波漲勢不合理，不久後應該會走跌。」
儘管如此，還是有大批投資人趨之若鶩。美銀美洲證券市場部門主管庫尼（Jim Cooney）表示：「大家不得不進場。就算大家認為這些科技公司市值太高，但大家都知道短期內市值還會繼續成長。」
(工商 )
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