瑞典氣象水文研究所（Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI）今天表示，斯德哥爾摩（Stockholm ）今年12月的昏暗程度超乎尋常，截至目前的太陽日照時間甚至不到1小時。

法新社報導，在斯德哥爾摩，每年這個時候，太陽一天只會升出地平線大約6小時，而今年尤其昏暗，讓2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確證病例驟升的瑞典顯得格外凄涼。

太陽今天早上8時33分在斯德哥爾摩升起，但在下午2時48分就落下，且整天都被烏雲覆蓋。

斯德哥爾摩曾整個月未見一絲日照光芒，最近一次發生在1934年。

與此同時，位於極圈以北的北部城市基魯納（Kiruna），今年12月甚至尚未出現太陽蹤跡；SMHI氣象學家卡森（Linus Karlsson）更表示，基魯納太陽今天早上11時41分落下，「而且2020年剩下的時間，太陽都會在地平線下」。

(中央社)