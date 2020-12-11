美國頂級模特兒坎達兒珍娜（Kendall Jenner）是「卡戴珊家族」一員，有179公分高䠷身材，性感高冷的外型也讓她得到世界各大品牌青睞，連IG也有超過1.4億粉絲追蹤；日前她穿著透膚裝外出，被拍到驚人正面，美胸和若隱若現的「小粉紅」，讓網友都瘋狂。

坎達兒珍娜身材高䠷纖細，到了都是目光的焦點，每次曬出生活美照都被瘋傳，近期她和朋友逛街被拍到，她戴著黑框墨鏡，穿著黑色透膚上衣搭配合身牛仔褲，休閒又性感，隨便一穿都時尚度超高。

日前坎達兒珍娜穿著透膚裝外出，被拍到驚人正面，美胸和若隱若現的「小粉紅」，讓網友都瘋狂。(圖/ 摘自streetstylegent IG)

但這張穿搭照掀起轟動，因為坎達兒珍娜透膚上衣裡面沒有穿內衣，她渾圓美胸形狀超明顯，而胸前的兩個粉紅點點若隱若現，性感程度破表，讓粉絲看了受不了，驚呼「好美」、「怎麽穿都美，這樣穿更美」、「女神」、「這樣穿太犯規」。

坎達兒珍娜時常在IG分享她的生活點滴，無論是工作照或是出遊照，10月底萬聖節也跟上時事，特地穿上性感馬甲替支持的人催票，各種穿著都讓網友眼睛大吃冰淇淋。

(中時新聞網)