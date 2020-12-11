中天新聞台換照假處分今天被最高行政法院駁回抗告、全案確定。旺旺集團董事長蔡衍明晚間9點多抵達中天電視台，慰勉堅持到最後一刻的中天同仁。蔡衍明表示，他有很多感慨，中天新聞台是重生，同仁要加油。

蔡衍明晚間抵達中天電視台時，先到2樓的媒體區，向採訪的記者致意，隨後到1數與中天新聞台的同仁併肩座在階梯上而坐，讓中天新聞台的同仁十分感動，主持人詢問蔡衍明心中的感受時，蔡衍明沈重的表示，他有很多的感慨，這是一個重生，同仁大家要加油。

蔡衍明說，有更多的話，他等一下再一起講。

(中時 )