紐西蘭房價持續飆高，紐國政府先前要求央行將房價納入貨幣政策目標，不過央行表示貨幣政策無法解決房市過熱問題，並可能帶來負面經濟影響，故回絕政府的要求。

紐西蘭房屋供應吃緊，加上新冠肺炎疫情爆發後，央行將利率大砍至歷史低點，導致紐國房價不斷躥揚。

根據紐西蘭房地產協會11日公布的最新報告顯示，11月房地產中間價攀升至74.9萬紐元（約52.6萬美元）新高紀錄，較前一年同期激增18.5％。該月有多達9,885間房地產轉手，寫下2007年3月以來單月最高紀錄。

紐西蘭財長羅伯森（Grant Robertson）11月曾要求央行出手，抑制被低利率和財政刺激措施推高的房價。

紐西蘭央行總裁奧爾（Adrian Orr）11日致函羅伯森，表示央行協助打房的效果有限，部分情況下可能造成就業率下滑，並讓通膨低於預期。

央行指出，藉由提高利率來讓房市降溫，將衝擊經濟活動，可能導致就業下降，勞動市場的弱勢族群－原住民、女性和年輕人將首當其衝。其他負面影響包括推高紐元匯率，並壓低房屋供給成長率。

紐國央行表示，「將房價納入貨幣政策目標將是全球罕見的舉措，可能影響公眾對貨幣政策目標的了解，進而削弱貨幣政策的效力，並打擊金融市場效率。」

紐西蘭央行傾向將住房議題納入央行的財政穩定項目，此舉將能加強央行對於政府回應住房問題的貢獻。羅伯森表示將考慮奧爾的意見，並在新年時分發布政策回應。

房價急速攀升在紐西蘭引發熱烈討論，房地產所有人的財富激增，或許能協助抵擋疫情對經濟的衝擊，但房價高不可攀也讓部分民眾淪為無殼蝸牛。

(工商 )