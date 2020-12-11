迪士尼串流服務Disney+上線一年多來用戶數快速增加，執行長包正博（Bob Chapek）10日表示，2024年前Disney+的全球用戶數可望較目前增加兩倍，上看2.6億人。

迪士尼同時宣布，2021年3月起，Disney+的月費將調漲1美元至7.99美元。

迪士尼先前表示，期望Disney+的全球用戶數可在2024年達到6,000萬至9,000萬人。新冠肺炎疫情肆虐全球期間，消費者對影音內容需求激增，截至12月2日，Disney+的全球用戶數已達到8,680萬人，2020年尚未結束就已經達到先前預測區間的高端。

若是Disney+的用戶數一如預期達到2.6億人，將與主要對手網飛（Netflix）位在同一等級。目前網飛的全球用戶數將近2億人，不過該公司的用戶成長率不及Disney+。

Disney+在2019年11月底正式上線，該平台的成長速度高過迪士尼預期，原因之一是居家防疫期間消費者對影音娛樂需求大增，帶動Disney+用戶數急速上升。在10月初至12月初之間，Disney+的用戶數增加逾1,300萬人。

包正博強調，迪士尼逐漸將重心放在直接針對消費者的串流業務。迪士尼正大幅增加Disney+平台電視節目與電影的支出，該公司計劃接直在Disney+推出數十部電影和節目，此舉代表戲院的重要性降低。

迪士尼執行董事長伊格（Bod Iger）表示，公司為Disney+平台製作內容的速度，比原前預期的更快速。迪士尼打算每年為Disney+平台增加超過100部新片。

除了Disney+外，迪士尼旗下的Hulu和ESPN+亦表現亮眼。截至12月2日，Hulu的用戶數達3,880萬，ESPN+的的用戶數為1,150萬。迪士尼預期在2024年底前，三個串流平台的全球用戶數合計將介於3億至3.5億之間。

(工商 )