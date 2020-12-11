油價周四大漲近3％，其中國際報價基準的倫敦布蘭特每桶升破50美元，為3月來首次站上這水準。除了歐美陸續為民眾施打新冠肺炎疫苗，可望令全球經濟回復正常而增加能源需求外，產油國不急於大幅增產等支撐油價轉強。

最活躍原油期貨價周五盤初續漲約1％，但隨後拉回整理。布蘭特2月期油盤中下跌0.3％報50.1美元。紐約西德州1月期油下跌0.2％報46.7美元。

若終場仍維持盤中水準，兩大原油報價本周仍收紅，周線更連漲六周。近期油價跟著全球股市和其他大宗商品價格一同走高，反映市場看好明年全球經濟回復成長。

全球新增確診與因新冠肺炎而死亡等人數持續上升並不斷創新高紀錄，但英國本周開始為民眾施打疫苗，美國可能最快本周末開始施打，加拿大批准下周開始施打，讓人看好疫情將逐漸受到控制。

澳盛報告指出只要能普遍施打疫苗，加上各國已祭出財政與貨幣政策等振興措施，全球將擺脫疫情影響而讓經濟加速復甦，尤其歐美明年航空旅遊需求將大增。

外界認為石油輸出國家組織（OPEC）成員國遵守減產協定而無意急速增產，是推升油價的另一主因。

由OPEC與以俄羅斯為首的非OPEC產油國組成的聯盟OPEC＋在上周同意小幅增加產量，但其釋放出來的訊息讓外界相信OPEC＋不會急於增產來傷害好不容易回升的油價。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）資料顯示，對沖基金和投機客押注油價上漲的淨多單部位，迄12月1日止連續四周增加，顯示市場看好油價未來走勢。

但專家擔心美國近期汽油需求持續下降，和原油庫存量大幅增加等，會令油價走勢愈來愈波動。

(工商 )