猴硐走山搶修出現災情！石斗車漏夜清運 視線不佳而自撞 2工人急送醫，停駛之路段圖。（吳康瑋攝）

台鐵猴硐因連續豪雨造成邊坡滑動走山搶修現場，昨晚才經過強震，今天又下大雨，原本現場都沒有災情傳出，但今晚8點多，竟傳出有2輛載運土石的石斗車疑因天雨路滑，視線不佳而導致自撞，有2名工人受傷急送至基隆長庚救治。

瑞芳警分局接獲消息，於晚間8點左右，瑞芳區猴硐火車站，有2輛負責清運走山現場土石的石斗車自撞，有1名年約50歲的維修工人及40多歲的維修人員受傷，兩人多處割傷，但仍意識清醒，目前已送至基隆長庚醫院，現場人員表示，這不影響搶修進度，但也很擔心同仁狀況。

台鐵搶修現場連2夜碰到地震天災及車禍，昨猴硐也感受到約3級震度，台鐵宜蘭工務段長李建勳指出，昨晚發生有感地震，有立即馬上派出人員出動做檢視，但無發現明顯異狀，工程2千立方公尺土石要清運，將盡力拚13日通車。

他指出，現場改完清運8千立方公尺，預計留下2千立方公尺的「背填土」，工程截至昨天為止共運出6千立方公尺土石量，由於施工便道11日拆除，北端也可以開始啟動清運，最後完工將外運8千立方公尺，台鐵透過滾動式檢討方式，藉以增加機具和人力方式，提升作業能量。

(中時 )