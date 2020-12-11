市長盧秀燕表揚並頒發總獎金1883萬元，肯定選手與教練們的付出與努力。（盧金足攝）

全國身心障礙國民運動會日前落幕，台中市代表隊星光熠熠共摘92金67銀32銅，勇奪全國第二，成績歷年最佳，其中更有多名選手寫下大會與全國紀錄。市府11日晚間舉行頒獎典禮，市長盧秀燕表揚並頒發總獎金1883萬元，肯定選手與教練們的付出與努力。

運動局表示，全國身障運為身心障礙運動競賽層級最高的綜合性賽會，感謝選手們榮耀台中，並寫下多項大會與全國紀錄；另外，111年將由台中承辦下屆賽會，期待選手們持續精進，再創佳績。運動局感謝台中市身心障礙體育總會及所屬各單項委員會持續推展身心障礙運動。

運動局指出，這次台中市代表隊在各競賽種類皆表現不俗，桌球共獲9金6銀1銅，其中男子輪椅一至五級的團體賽金牌由台中全包；首次舉辦的聽障混雙，中市選手也從眾多國手中搶下金牌；游泳項目獲17金9銀10銅，陳郁琪選手100公尺仰式六連霸、100公尺自由式、50公尺自由式兩項四連霸，陳世約選手更是從105年便開始稱霸至今，今年也維持高水準表現突破兩項大會紀錄。

運動局表示，台中市代表隊在田徑項目表現更是亮眼，共摘45金35銀11銅，打破25項大會紀錄、22項全國紀錄，其中林建宏選手獲得8面金牌，為代表隊個人得金最多的選手，林佳延選手6金1銀，易浩程選手五項全能五連霸、陳昱豪選手鉛球六連霸、黃榮嘉選手首次參賽就奪3金，白芸萱選手1500公尺2連霸破全國紀錄。

此外，田徑賽事的許樂選手勇奪7金，5項打破大會紀錄、3項破全國紀錄，包含100公尺跨欄、200公尺及跳遠等，其中100公尺跨欄更一舉突破聽障奧運世界紀錄；因此盧市長也特別動支第二預備金頒發破紀錄獎金，勉勵台中優秀選手們。

(中時 )