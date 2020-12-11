受到東北季風影響，北台灣近日陰雨綿綿，一名自稱住在台北30年的網友表示，台北市有條神秘的下雨「分水嶺」，就是光復南北路，該路往東的地區經常飄雨，例如信義、松山等區，而往西就不會下雨，此番言論吸引許多網友紛紛留言表示認同，「每天上下班都會經過，非常同意」。

該網友在臉書社團「信義區二三事」發文表示，根據這30多年來的經驗，當天氣不穩定的時候，只要過了光復南、北路以東都會飄雨，往西就沒有什麼雨，「有沒有人也有同樣的感覺？」他還說，「差不多延吉街或216巷那邊開始，就可以看到往南港方向霧茫茫，像在飄雨了，敦化開始感覺微微飄，過延吉街稍微大一點。」

有網友表示，台北市的光復南北路是下雨的分水嶺，許多網友紛紛表示認同。（圖／翻攝自臉書 信義區二三事）

對此，許多網友紛紛表示認同，「完全同意！我已住信義區50年」、「真的！跨區上班每天都在猶豫要坐計程車還是騎車？我確定光復南北路有結界」、「完全無誤，每天騎市民大道過光復，直接飄雨」、「松山下整天快長香菇」。

有網友表示，台北市的光復南北路是下雨的分水嶺，許多網友紛紛表示認同。（圖／翻攝自臉書 信義區二三事）

不過也有不少網友持不同看法，有人說分水嶺應該是新生南路，「新生南路過了就不會飄雨，新生南路以東雨漸漸大，這是我42年的淺見」、「我上下班新莊和信義區兩頭跑，路線走市民大道，對我來說，明顯轉下雨的分水嶺範圍，大約落在光華商場到光復南路這區域」。

(中時新聞網)