美國海軍可能會出現首位航空母艦女性艦長，前美國海軍直升機飛行員、兩棲船塢登陸艦艦長艾咪．鮑恩施密特(Amy Bauernschmidt)上月底已獲得推薦，成為6名航母候任艦長之一。

《星條旗報》引述美國海軍發言人哈勒爾(Zachary Harrell)表示，美國海軍首次舉薦了一名女性擔任航空母艦艦長，這是美國海軍史上的創舉。他說，鮑恩施密特與她的同僚尚未確定分配到哪一艘航母上，他們會在2022財政年度獲得授權擔任航母指揮官。

目前美國海軍有11艘航空母艦，全部為核動力航母，每艘航母大約有5000名成員與60-75架戰機。

鮑恩施密特曾於2016年8月擔任林肯號航母的首位女性副艦長，她在2019年11月到今年10月期間則是擔任聖達戈號兩棲船塢登陸艦的艦長。

根據海軍提供的個人資料，鮑恩施密特出生於威斯康辛州密爾瓦基市，1994年畢業於海軍學院，是首批在戰鬥艦艇上服役的女性艦員。在她畢業的前一年，美國國會解除了女性軍人擔任此類職務的禁令。

鮑恩施密特1996年成為海軍直升機飛行員，曾部署到波斯灣，隨Light-45反潛直升機中隊在楊約翰號驅逐艦上服役。她還擔任過飛行教官、部門主管和多個直升機中隊的指揮官，擁有超過3000小時飛行時數。2013年，鮑恩施密特還擔任過美國國務院全球婦女問題辦公室的高級軍事顧問。

(中時新聞網)