港星張繼聰演出新作《逃獄兄弟》，在片中因為體重重達80多公斤，因此在拍攝逃獄過程中，行動很不方便，非常吃力。一場在天花板裡的通風槽爬行戲，讓他超害怕壓垮通風槽，讓電影拍不下去。

談到《逃獄兄弟》中眾人合力逃獄的情節，張繼聰最痛苦的是要以80多公斤的身材演出各種逃跑的場面，他笑稱自己好像一個冰箱在奔跑，「當時因為另外一部戲《金童》增肥了18公斤，還沒瘦下來就要接著演出《逃獄兄弟》，那是我人生中最重的時候拍的，我覺得自己正面、側面和背面都是橫的，大家一起跑時，我好不方便，我整個人就如同一個大冰箱」。

以往身型精瘦的張繼聰，很不適應自己胖胖的狀態，所以在拍《逃獄兄弟》時，他覺得最恐怖的是有一場戲碼，得擠進一個掛在天花板上的通風槽裡，演出長時間爬行，因為一起演出的譚耀文和張耀聲等人都同樣擠在裡面，彼此要又打又拉，整個通風槽都會晃，讓他都覺得很害怕，怕會因為自己體重過重而壓垮道具。

他心有餘悸地說：「一跌落真的會讓大家都受傷，就不用拍了。」幸好戲組的通風槽道具製作精良，夠「堅強」，承載他們數個大男人的體重還綽綽有餘，讓他們順利拍完這場逃命的重頭戲。《逃獄兄弟》將於12月11日在台上映。

(中時 )