東方龍獅足球隊宣佈隊中翼鋒陳浩瑋因家庭理由提前離隊。

我國目前唯一效力於香港超級聯賽的國腳陳浩瑋，今天透過母隊東方龍獅的臉書粉絲團表示，由於家人身體出狀況，跟球隊商討後決定提前離隊，也感謝東方教頭李志堅與隊友的包容、幫助與支持，希望球迷繼續支持東方。

東方今年9月先贏得香港足總盃冠軍，10月再稱霸高級銀牌賽，陳浩偉說：「跟球隊一起拿下了雙冠， 很高興在人生中有一個美好的回憶跟意義。2020年是一個非常困難的一年，對大家來說都是，大家最關注的當然是身體健康的問題，我的家人身體也出了一些問題，所以在這段期間跟球隊商討之後，決定提前離開。」

28歲的陳浩瑋去年6月在國際友誼賽梅開二度，幫助中華男足客場2比0力克香港，打破超過半世紀的成年男足國家隊對港不勝魔咒，也獲得港超聯勁旅東方龍獅的青睞，展開個人第二次旅外生涯。

然而，港超聯接連受到反送中運動、新冠疫情影響，1年多來賽程多所變動，球員狀態維持不易，陳浩瑋出賽場次也不多。1年半來共於港超聯出賽9場、沒有進球，在盃賽則出賽5場進2球。

陳浩瑋職司邊鋒，以盤帶突破著稱，也是我國首位簽約加盟對岸職足球隊的好手。他在2011年底獲得北京八喜隊青睞，直到2018年才結束其北京生涯，去年先效力台灣企甲聯賽的航源FC，後因獲得港超聯機會而離隊，倘若沒有其他旅外機會，陳浩瑋將是明年企甲各隊極力爭取的攻擊好手。

(中時 )