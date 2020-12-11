蔡英文總統8月底宣布開放萊豬進口後，外界質疑政府到底何時開始商議此事，行政院長蘇貞昌今天終於坦承，在他接任閣揆後，蔡總統很快就與他討論此事。國民黨南投縣立委許淑華對此表示，行政院僅用了幾張A4紙報告，就要打發人民的疑慮，蘇貞昌只會逞口舌之快。

許淑華近日接受《中時新聞網》專訪，她提到，從這幾次蘇貞昌質詢的模式來看，不難看出完全就顯露出民進黨的政客樣，她說，以前國民黨執政時期，國民黨政務官只要敢大聲或表情不友善跟民進黨立委說話，都是會被叫去罰站的。

但相反的，民進黨的政務官，只要在質詢時，大聲反嗆國民黨立委，逞口舌之快，官位卻能越做越大，民進黨還會拍拍手，大家可以看到很多民進黨官員因為出包、出事後被拉下來，反而越生越高，原因就在於民進黨最愛這種，認為這就是戰將，但這不是一個政務官應該有的樣子。

政務官代表的是政府，不是像立委一樣代表民意，所以應該用負責任的態度去說明政策，而不是整天逞口舌、唇槍舌戰，彷彿爭贏了就代表自己很厲害。主持人問許淑華，跟蘇貞昌質詢會有什麼方式去講？許淑華說，會盡量以理性的方式跟他溝通，少談一點政治性的東西，但如果蘇貞昌又再扯一些五四三，那當然沒必要跟他客氣。

(中時新聞網)