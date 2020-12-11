由於美國財政刺激方案談判仍陷僵局，再加上投資人擔憂英國「無協議」脫歐，今天美股一開盤下挫逾百點，那指、標普也下跌，5大科技股僅亞馬遜微幅上漲。台積電ADR下跌0.29%。

截至台北時間11日晚間10點40分左右，道瓊指數下跌121.26點或0.40%、暫報29878.00點；那斯達克指數下跌95.76點或0.77%、暫報12310.05點；

標普500指數下跌23.33點或0.64%、暫報3644.77點。

至於5大科技巨頭漲跌不一，蘋果下跌1.08%；Alphabet(GOOGLE)下跌0.51%；微軟下跌0.30%；Facebook下跌0.49%；亞馬遜上漲0.05%。台積電ADR下跌0.29%。

美國通過抗疫紓困刺激措施的希望黯淡，包括參議院多數黨派領袖麥康奈爾在內，一些參議院共和黨議員都對上周參院兩黨部分議員提出的9080億美元提議持反對態度，雙方主要分歧在於企業責任保護，以及對州和地方政府援助的範圍等。

同時，包括美國眾議院議長裴洛西和參議院少數黨派領袖舒默在內的民主黨領導人，也反對白宮提出的9160億美元計劃，該計畫與上述9080億美元計畫有所不同，部分原因是不包括每周300美元的補充失業救濟金。裴洛西表示，有關政府開支計畫與抗疫紓困刺激措施的爭論，可能會持續到聖誕節。

此外，投資者持續擔憂英國可能無協議。英國首相強生表示，現在極有可能無協議脫歐。歐盟高級官員稱，與英國談判最新進展不太樂觀，分歧仍然很大，唯一可以確定的是英國將在12月31日之後退出歐盟單一市場。

美國11月生產者價格指數（PPI）升幅保持溫和，表明隨著疫情繼續給經濟帶來壓力，生產商定價能力有限。

(中時新聞網)