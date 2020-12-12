日本皇嗣（皇位繼承順位首位）秋篠宮文仁親王的大女兒真子2017年宣布與小室圭訂婚至今未完婚。掌管皇室事務的宮內廳長官西村泰彥昨天在記者會上說，小室應負起說明的責任。

29歲的真子與同齡的小室結婚問題遲遲未解決，日本「週刊文春」、「週刊新潮」陸續報導小室家財務狀況差，有些民眾反對這樁婚事。

西村昨天在例行記者會上說，有關真子與小室的結婚問題，小室應負起說明責任。

對於民眾反對這樁婚事的聲浪，西村說，如果小室能好好地說明，相信可以因應批評的聲浪。該負起說明責任就負起，這是相當重要的。

真子的「未婚夫」小室是她大學同學，在雜誌報導小室家族與人有金錢糾紛的消息後，宮內廳2018年2月宣布2人婚期延後。外界預料2人結婚要等到與皇位繼承相關的重要儀式結束後的2020年。

日本皇室11月8日舉行「立皇嗣之禮」，日皇德仁向海內外宣告胞弟秋篠宮文仁親王成為皇位第一順位繼承人，完成日皇換代連串儀式。

真子11月13日透過宮內廳發表書面信函表明，她與小室結婚是必要的選擇。

文仁11月30日過55歲生日。他在生日前的記者會上表示，同意真子的婚事；他說，日本憲法規定，婚姻只要基於兩性同意即可，真子和他若真的想結婚，父母應尊重孩子的想法。

對於小室的母親涉及債務糾紛，文仁說，感覺很多人不支持也不樂見這樁婚事，真子恐怕也有同樣感受。

文仁說，小室有必要「以可見的方式」做出相關應對，若到了實際將結婚的階段，確實說明事件原委是很重要的。

「週刊文春」最新一期（12月17日號）以「小室母子粉飾的借錢人生」為題報導小室家族債務多，並列出小室求學的費用、東京國際基督教大學（ICU）貸款制度、支援他的一家律師事務所等借款，借款共計近900萬日圓（約新台幣244萬元）。

報導說，小室10歲那年，在橫濱市公所工作的父親小室敏勝自殺，一週後，祖父也自殺。2010年9月，小室母親與X先生訂婚，時間大約是小室進國際基督教大學就讀時，為了他的學費、生活費等，X先生支付約400萬日圓。

小室的母親與X先生沒正式登記結婚，可能是因為小室的母親想持續領取亡夫的遺族年金，一年共可領約152萬日圓。

報導說，真子如果嫁人、離開皇室，最多可獲得1億5250萬日圓的臨時金。但小室借款約900萬日圓，真子與小室如果要結婚過新生活，就不得不靠這筆由人民納稅錢支付的臨時金。若是如此，小室應出面誠摯地說明，讓人民能夠接受才行。

(中央社)