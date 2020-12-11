王又正突擊守候中天場外民眾 遭熱情粉絲包圍瘋排合照留念（中時新聞網）

前中天新聞主持人王又正晚間現身中天廣場，立刻引起騷動。王又正從戶外播報檯旁走近人群，馬上被眼尖的粉絲發現。大批民眾立刻包圍王又正，只見友人拿出手機合照、自拍、還有人乾脆開起直播轉播分享給好朋友們。現場也傳出「王又正加油」、「中天加油」的聲浪，王又正則是高舉雙手，向大家致意。

王又正在現場與前來支持的民眾親切互動合照，儘管戶外天氣寒冷，但支持民眾都非常熱情，不但很有秩序地排隊照相，還有粉絲號召大家一起拍攝團體照，對著鏡頭大喊「又正讚！」留下歷史畫面，做為珍藏的回憶。

王又正接受訪問時表示：「我覺得大家非常辛苦，應該要來跟大家致意一下，謝謝大家在冷冷濕濕的天氣裡，在中天前面陪我們立下一個里程碑，陪我們走到終點，也陪我們從起點開始往前邁進。」

遭到瘋狂粉絲們包圍，王又正自謙地說「可能大家跟我互動比較多一點，大家對我感情也多一點，謝謝大家。」訪問才結束，立刻傳出少女尖叫聲，有母女檔上前要求合照。還有銀髮族粉絲，拿出手機，拜託王又正幫忙設定訂閱中天的YT頻道，現場氣氛熱烈，就像是一場小型的見面會。

(中時新聞網)