35歲女星周曉涵在演藝圈也被冠上「性感發電機」的封號，長相甜美的她，出道至今演出多部偶像劇，皆有不錯的表現；除了好演技，擁有完美D罩杯更連續5年拿下內衣代言，傲人的好身材，性感指數破表；向來不吝在社群平台分享性感照的她，近日上傳一組在浴室拍攝的性感照。

周曉涵近日在社群平台上傳一組性感十足的美照。照片中頂著個性感強烈的妝容，綁著高馬尾、露出黑色細肩帶與性感度破表的鎖骨，她在貼文中僅簡單寫道：「喔，浴室控」，引發眾人無限遐想。

對於周曉涵福利大放送這麼多張性感自拍照，粉絲們興奮留言：「鎖骨很強」、「照片我已經看了有五分鐘了」、「辣美」。

除了性感美照，周曉涵也時常分享自己的工作花絮，個性活潑調皮的她，毫無女神包袱的和化妝師聊天、大笑、滑手機，有時更用崩壞視角在鏡頭前擺出一些可愛的表情，搞怪模樣也讓不少粉絲看到她另外活潑的一面。

(中時新聞網)