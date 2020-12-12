黃福其／台北報導

中天新聞遭NCC宣布不予換照，經營26年的有線電視頻道即將被消音，轉往新媒體發展。國民黨政策會專員呂謦煒聲援中天，他認為，即使中天新聞台在今天過後，就會從52頻道消失，但政府關中天，卻關不了民意，他引古諺「防民之口，甚於防川」，指出「民進黨關中天，其實正在為自己敲喪鐘」！

呂謦煒指出，民進黨號稱為台灣爭取民主，其實他們現在的所作所為，正在一步一步破壞著台灣的民主。台灣有新聞自由與言論自由？抱歉，新聞台是否能播，由政府做決定。甚至還有綠營側翼政黨，要追殺到底，連網路都想管。台灣有媒體壟斷問題？當初上街抗議反媒體壟斷，現在政府一句話就把媒體關掉了，民進黨政府獨獨對異己的中天嚴格，而對友好的新聞台輕輕放下。過去有些人反對媒體壟斷，現在證明，最該反的其實恰恰是綠營壟斷媒體！

對中天提出抗告遭最高行政法院駁回，呂謦煒也感嘆，台灣還有司法正義？先不提司法院大法官多數已經是民進黨提名的人選。民進黨連理論上應獨立自主的NCC都敢伸手，連完全自由的網際網路都想用國安五法、科技偵查法等介入。能期待司法給予多大的公正？何況，中天即便要提出法律救濟，也是曠日廢時，寶貴的52頻道終究斷送！

呂謦煒批，民進黨在野時，說要百分之百的言論自由。民進黨執政後，只有挺綠的言論自由。甚至還可以大言不慚，說關中天是為了國家利益！關中天，台灣更民主？許多閱聽眾得不到他們想要的資訊！關中天，台灣更自由？新聞頻道人人自危，寒蟬效應不免！民進黨高舉自己為台灣爭民主的歷史，紀念國際人權日。民進黨怎麼好意思？

呂謦煒表示，其實，民進黨現在讓台灣更不民主、更不自由，想讓媒體全面綠化，言論全面綠化。其實，這恰恰是為民進黨敲響了喪鐘！我們古代的先賢周召公曾說過，「防民之口，甚於防川，川壅而潰，傷人必多，民亦如之。」政府關中天，卻關不了民意，人民監督民進黨，人民討厭民進黨，最後只會把這個必須靠關新聞台維繫的政權推翻！

呂謦煒亦聲援中天新聞台轉往網路繼續經營的作為，說該說的話，做該做的事，為人民發聲，為人民監督，絕不中止！

(中時 )