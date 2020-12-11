就在許多歐美巨星準備開始放假過聖誕假期時，流行天后泰勒絲（Taylor Swift）昨晚無預警宣布，將在11日推出全新第九張大碟《恆久傳說／evermore》，此次作品是今年七月的專輯《美麗傳說／folklore》的姊妹作，也是天后今年第二張無預警大碟。不到半年內就祭出兩張超高質量的作品，讓粉絲們在社群上陷入一陣瘋狂。

作為《美麗傳說／folklore》的姊妹作，《恆久傳說／evermore》再次集結黃金陣容 The National 吉他手Aaron Dessner、天后御用製作人 Jack Antonoff、 美好冬季樂團（Bon Iver）主腦 Justin Vernon，以及化名為 William Bowery 的泰勒絲的男友喬歐文（Joe Alwyn）共同合作，泰勒絲在貼文中寫道：「簡單來說，我們就是無法停止創作。就像是我們站在森林裡面臨兩個選擇：轉身離開或是往前繼續探索這片音樂森林，最後我們選擇深入其中。」

過去泰勒絲的專輯跨足鄉村、流行等多元曲風，張張概念鮮明而迥異，這是她首次推出與前作相呼應的姊妹作品，而熱騰騰釋出的首波主打〈willow〉MV更與前作中的主打〈cardigan〉MV畫面連貫，令人驚喜。

泰勒絲即將在本月 13 日迎接 31 歲生日，一向以寵粉出名的她暖心寫道：「從 13 歲開始，我就一直期待著 31 歲生日，因為 31 的相反就是我的幸運數字 13，這也是為什麼我選在此時祭出驚喜！你們一直以來都在我生日的時候給予很多愛與支持，所以這次輪到我了。」歐美國家疫情尚未趨緩，許多人今年都無法在聖誕佳節與親友團聚，泰勒絲說：「我明白今年的假期對很多人來說會格外孤單，但若有人和我一樣以音樂來排解思念愛人的心情，這張專輯就是獻給你的！」

最新大碟《恆久傳說／evermore》已在全台數位平台上架，當中收錄 15 首歌，實體將加收 2 首獨佔曲，發售消息日後將公佈於環球西洋臉書粉絲專頁。

(中時 )