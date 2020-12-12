中天新聞台遭NCC決議不予換照，今（11日）抗告遭駁回，確定將於明（12日）凌晨揮別有線電視。中天自10日清晨6時啟動42小時不斷電直播，台內3大招節目《大新聞大爆卦》、《頭條開講》、《新聞龍捲風》，也在中天大樓門口舉行戶外開講，多位主播陸續上台致詞，一想到傷心處紛紛留下眼淚，畫面令人鼻酸。

中天關台倒數，主播張雅婷今日在播報午間新聞時淚灑主播台，哽咽地說中天在即將屆滿10年前夕被迫收攤，心情確實受到很深影響，但與其停下腳步，不如整理好心情繼續向前邁進；而美女主播周玉琴晚間交棒給《新聞龍捲風》前，也和現場嘉賓一起大合唱，不料才唱第一句就忍不住落淚，讓粉絲深感不捨。

當家主播盧秀芳今日收錄後來到中天大樓外致詞，一想到在中天服務的11年點滴，忍不住當場淚崩，強調「這是一個傷感的時刻，也是一個讓人憤怒的時刻」，痛批新聞自由遭踐踏；至於男主播許甫則帶著家人坐鎮主播台，並提到女兒一聽爸爸即將失業，便天真地說「變一個很漂亮的粉紅色公司給你」，讓他心中五味雜陳。

此外，媒體人彭文正今晚也來到《頭條開講》現場，除了替中天加油打氣，也砲轟蔡政府奪走人民的選台器，等於搶走了別人手中的選票，「這是不道德且非法的」；針對最高行政法院駁回中天抗告，彭文正表示，自己會把這些判決書蒐集起來，當作未來撰寫台灣新聞史時的教材，包括法官也一樣。

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(中時新聞網)